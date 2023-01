Representará a México en Tokio

MONCLOVA., COAH.-Gracias a su excelente preparación académica Sofía Rivera Márquez estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y oriunda de Monclova Coahuila fue seleccionada de entre miles de estudiantes alrededor del mundo para participar en el "Global Next Leaders Forum 2023" que se llevará a cabo a finales del mes de febrero en la ciudad de Tokio en Japón, siendo parte de las cinco personas elegidas de México.

Feliz por la participación que tendrá en este foro, Sofía se encuentra realizando actividades como rifas y ventas de artículos personales como libros, ropa y otras pertenencias con la intención de aminorar el golpe económico que resintieron sus padres con tan solo comprar el boleto de avión, en el cual tuvieron que invertir una cantidad superior a los 30 mil pesos.

La joven de tan solo 24 años quien es estudiante del último semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, dijo que el estudio y la preparación son parte muy importante en su vida, tal es así que hace cuatro años cuando comenzó su sueño, el ingresar a la UNAM donde solo 1 persona de cada 1000 logran ingresar a esa carrera, la cual es de gran demanda a nivel nacional.

La estudiante explicó que esta es la segunda ocasión que es elegida para participar en un fórum como el que se llevara a cabo este año en Tokio, sin embargo debido a la pandemia el año pasado se realizó de manera virtual, por lo que buscando su crecimiento académico, decidió presentar el examen de postulación para este 2023 logrando ser de las cinco elegidas a nivel nacional.

Como toda joven, Sofía no puede ocultar la emoción que le causa el ser de las personas que viajarán a Japón para ser preparada en temas como son la paz mundial y problemas de importancia social, lo que le convertirá en parte de los próximos líderes globales que promuevan la cooperación entre países y sobre todo la atención y resolución de este tipo de problemas sin guerras ni violencia.

Rivera Márquez dijo que su tema a desarrollar será centrado en como los piases pueden llegar a cooperar y limpiar asperezas para que la paz sea fundamental entre todos los países, esto en base al entendimiento, la resolución de conflictos, el respeto y todo lo que pueda llevar a las naciones a terminar con las guerras, siendo estos temas puntos de acuerdo en las agendas internacionales.

Sofía explicó que sus padres Raúl Rivera Anaya y Sandra Luz Márquez están haciendo todo lo posible por apoyarla y reunir los recursos que necesitara para gastos de hospedaje y alimento durante las dos semanas que estará en Tokio Japón, por ello consiente de la difícil situación económica que se enfrenta actualmente en todo el Estado, utilizó sus redes sociales para hacer sus rifas y ventas que le permitan reducir un poco el gasto que realizarán sus padres para este importante viaje.

Las rifas que Sofía está realizando han causado que la gente por medio de redes sociales se volqué en felicitaciones para la joven estudiante quien actualmente vive en el Ejido 8 de Enero del municipio de Frontera, quien con orgullo dice que llevará su cultura y sobre todo sus costumbres de Monclova y Frontera al otro lado del mundo.

"Estoy muy feliz, creo que me he preparado muy bien para poner en alto primero que nada todo lo que mis padres me han enseñado, como toda persona tengo sueños y este viaje es parte de ellos, me llena de alegría el aprendizaje que voy a recibir y quiero que se sientan orgullosos de mí, mi compromiso es hacer muy buen papel en el Forum y poner en alto el nombre de la UNAM, de mi México, de Monclova y del 8 de Enero".

La prodigiosa estudiante dijo que tiene el total apoyo de sus hermanos menores, padres y amigos, pero está dispuesta a recibir apoyos de cualquier tipo, ya sea donaciones, apoyos, patrocinios o incluso financiamientos con tal de poder acudir a esta oportunidad que es única y que no piensa desaprovechar.

Sofía realizó un llamado a empresarios, líderes, políticos, comerciantes y a toda persona que pueda ayudarla a que se unan y la apoyen para formar parte de este evento al que muy pocas personas pueden acudir y donde piensa dejar todo de sí para ser un precedente para más jóvenes estudiantes que buscan salir adelante y cumplir su sueño.

Quien quiera apoyar a Sofía Rivera Márquez pueden encontrarla por Facebook como "Sofía Márquez" y por medio de instagram con el mismo nombre para cualquier apoyo o incluso para adquirir un boleto para las rifas que está realizando.