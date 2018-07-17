Reprocha servicio de Afore Principal

Verónica Menchaca Palos acusó de fraude a Afore Principal, tiene dos años pidiendo una carta conclusión, una separación de la cuenta que no le han dado y sospecha que no le darán solución lo que podría hacerla perder su vivienda tramitada por Infonavit.

La afectada mencionó que tiene un problema, las aportaciones de la empresa para la que trabaja no se ven reflejadas ante el Infonavit, esto debido a una duplicidad en su número de Seguro Social, por ello le solicitaron una carta conclusión, misma que fue solicitada a su afore.

“Ya tengo dos años, hace tres semanas viene y me dice que tengo que esperar de 12 a 24 horas para que me llegue al correo, les di cuatro correos para que no me pusieran el pretexto de que no llegó, pero en ninguno llega la carta que necesito”, señaló.

Dice que Afore Principal es un fraude.

Ella es habitante de Piedras Negras, por lo que se le complica acudir todos los días, pero ha viajado constantemente a la ciudad en donde se encuentra su afore, esto le ha generado importantes gastos.

Menciona que está cansada de la situación, son dos años de estar lidiando con el personal de Afore Principal a quienes calificó como déspostas, ha pedido hablar con el gerente y este nunca le da la cara.

“Esto es una estafa, me está llegando un estado de afore y se me hace muy poco la aportación, pero necesito que alguien me ayude porque ya es mucho y los voy a demandar”, comentó.

Dijo que le urge conseguir este documento porque constantemente le llegan cartas de Infonavit, “me comentan que no estoy dando las aportaciones cuando tengo 22 años trabajando en una empresa y me consta que mi patrón está haciendo los pagos y no se ven reflejados”.

Señaló que demandará, no es justo que esté batallando y no le brinden una solución, calificó al personal como unos incompetentes y exhortó a la ciudadanía a que piensen bien en qué afore van a estar para que no les pase lo que a ella.