Reprochan uso de pirotecnia en salón

Cada fin de semana en el jardín de evento “La Fontana” usan fuegos pirotécnicos en cada uno de los eventos que allí se realizan, aunque está prohibido e incluso amerita una multa, vecinos aseguran que el propietario del salón es amigo de Agustín Ramos, director de Protección Civil y Bomberos.

El ruido de los fuegos pirotécnicos que altas horas de la madrugada se incendian en el jardín de eventos ubicado en la calle Ermita número 308, en la Zona Centro, ha generado la molestia entre los vecinos pues además de generar un riesgo, despertarlos, el ruido asusta a sus mascotas.

Hace algunas semanas se presentó el caso de una perra de la raza San Bernardo, estaba preñada, murió a causa del susto, su amo José Alonso Plasencia Ávila se molestó debido a que tenía 7 años con su mascota.

Pero no es el único afectado, Orlando Barrera también tiene mascotas y menciona que cada fin de semana es lo mismo, en ocasiones los cohetes los utilizan hasta tres veces por semana, sin que nadie haga nada al respecto.

“Pues se ve muy bonito el evento con los cohetes y así pero ¿quién piensa en nosotros que vivimos cerquita?, esos pueden caer a nuestros hogares donde hay tanques de gas, es un peligro y ¿dónde está la autoridad? No hacen nada porque son amigos”, comentó Orlando Barrera.