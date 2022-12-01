Reprueban que CFE corte luz a AHMSA

Los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Monclova, reprueban el corte de energía que realizó la Comisión Federal de Electricidad a Altos Hornos de México.

Por un adeudo de más de cien millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de energía eléctrica a Altos Hornos de México, afectando la producción de las Plantas 1 y 2 la mañana de ayer, dejando sin luz también las oficinas generales la empresa acerera.

Tras el corte de luz, las áreas que cuentan con plantas generadoras de luz de emergencia, las activaron. Al respecto el presidente Eugenio Williamson Yribarren, mencionó que la forma en que la dependencia federal presionó a la empresa no fue la correcta y solo afecto a la región centro.

“La empresa da empleo a más de mil trabajadores y genera otras decenas de miles de empleos más en micro y medianas empresas. Desgraciadamente ni el gobierno del estado ni la federación podrían sustituir con nuevas empresas los empleos que genera la siderúrgica”.

Indicó que si el gobierno federal tiene problemas con Alonso Ancira, entonces que se actúa conforme a eso, más no perjudicando más a los monclovenses ni al resto del Estado, ya que también hace menos productivos a los negocios.

“Y luego pasa en la fecha en que se entregarán aguinaldos, como queriendo perjudicar a la empresa con el fin de llegar a un término, siento que esto es más político”