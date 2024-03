Requiere ayuda mujer; le trasplantaron corazón

Mayra Alejandra Pineda Chairez, una residente de Monclova de 35 años que se sometió a un trasplante de corazón hace cinco años, a menudo se enfrenta a dificultades financieras para cubrir los gastos relacionados con su enfermedad, a pesar de contar con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a la necesidad de viajar constantemente a Monterrey para recibir tratamiento, a veces se encuentra con la falta de medicamentos que requiere. Por esta razón, está haciendo un llamado a la población para solicitar apoyo financiero.

"Normalmente no pido ayuda a la gente, pero mi esposo solía trabajar en AHMSA y hemos atravesado momentos económicos difíciles. Ahora, él trabaja como ayudante en un taller mecánico, pero no siempre logramos cubrir los gastos necesarios para mi salud. Es por eso que me animo a pedir apoyo", explicó Mayra.

A través de las redes sociales, ha recibido muestras de solidaridad por parte de personas dispuestas a contribuir, ya sea con mucho o poco, para ayudarla a superar esta situación. Para facilitar las donaciones, Mayra compartió su número de cuenta bancaria: 646078146400409807.

Aunque Mayra recibió un trasplante de corazón en 2019, el tratamiento continúa, ya que enfrenta diversos problemas de salud relacionados con su condición. Después de seis meses de la cirugía, experimentó su primer rechazo al órgano, lo que resultó en múltiples hospitalizaciones y gastos adicionales.

A pesar de tener IMSS, Mayra se ha encontrado con obstáculos, como la negativa a permitirle un acompañante durante sus citas médicas en Monterrey, lo que aumenta sus gastos. Además, debido a su estado de salud, no puede viajar en transporte público y debe acudir en automóvil propio para evitar exponerse a bacterias que puedan comprometer su salud.

La enfermedad cardíaca de Mayra fue diagnosticada durante su último embarazo, lo que generó daños en las arterias. Afortunadamente, logró ingresar a una lista de espera en Monterrey, donde finalmente recibió el trasplante de un donante de 36 años llamado Jaime, quien sufrió muerte cerebral debido a un accidente en motocicleta. Mayra está profundamente agradecida por este gesto de generosidad por parte de la familia del donante.

Sin embargo, el proceso de recuperación y tratamiento continúa, lo que implica viajes frecuentes a Monterrey para recibir medicamentos especializados que solo están disponibles allí. En ocasiones, la falta de medicamentos obliga a Mayra a adquirirlos con sus propios medios, lo que representa un desafío adicional para su situación financiera.