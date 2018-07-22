Requiere Bomberos nueva ambulancia

Obsoleta se encuentra la ambulancia con la que trabaja el departamento de Bomberos Monclova, que no cuenta con aire acondicionado y en tan solo tres semanas de julio ha brindado 45 servicios.

La única unidad de ambulancia con la que cuenta el departamento de Bomberos sobrepasa la vida útil real de la unidad (10 años), cabe mencionar que la ambulancia con la que se trabaja es modelo 2006 por lo que se requiere un reemplazo a fin de continuar brindando el servicio a personas de bajos recursos.

El comandante de Bomberos Julio Ríos manifestó que de acuerdo a la necesidad de esta ciudad, y al equipo para atender emergencias, una ambulancia nueva tiene un costo aproximado de 300 mil pesos.

Trabaja Bomberos con una ambulancia obsoleta.

Destacó que ante la falta de más unidades, solicitan el apoyo de Cruz Roja, lamentablemente esta Institución cobra a los ciudadanos que requieren de algún traslado, por ello sería favorable la adquisición de al menos una ambulancia más.

Cabe mencionar que el departamento de Bomberos al día 21 de julio del año 2018 han atendido 225 casos, de los cuales 91 corresponden a incendios 66 reportes a servicios de ambulancia, de los cuales 21 son de personas accidentadas por diferentes causas y el resto traslado a personas enfermas.

“Pacientes que activan el sistema de emergencia por enfermedad, como una crisis compulsiva, una descompensación, vómito, hay casos especiales donde tenemos pacientes programados que se les presta el apoyo a clínicas de rehabilitación de la Secretaría de Salud y clínica de IMSS que ya tienen agendada su cita, son gente de bajos recursos y que tienen que ir a la rehabilitación consulta con el neurocirujano, la mayor parte de ellos son personas que están operadas de la cadera o columna y que no pueden deambular” mencionó.