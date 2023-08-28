Requiere Monclova inyección económica

Es muy positiva la iniciativa de empresarios locales de buscar créditos estadounidenses para invertir en un parque industrial que le urge a Monclova, indicó el Alcalde Mario Dávila Delgado.



Destacó que conoce el proyecto que tienen cámaras empresariales de la localidad que tienen cita con el Banco Nacional de Desarrollo con sede en Estados Unidos, el próximo 30 y 31 de Agosto.

“Es muy buen que busquen conseguir recursos, para invertir y generar empleo además de desarrollo económico”, comentó.

El jefe de la comuna dijo que se deben agotar todas las instancias que se puedan para buscar que Monclova salga del problema económico que enfrenta.

Sobre la declaratoria de emergencia económica que propone la Senadora Verónica Martínez, el Presidente Municipal dijo que es tiempo de sumar fuerzas, sumar apoyos, y dijo que hay varias peticiones de ese mismo tema que ha expuesto ante el Congreso de la Unión durante sus últimas visitas a la Ciudad de México.

Destacó que el primero de septiembre inicia el período ordinario en el Congreso y diputados abrirán comisiones para analizar las peticiones y pasar al pleno puntos de vital importancia como el que espera tomen el caso de la situación de Ahmsa.

“Necesitamos apoyo en lo económico, en lo social, para que Ahmsa reinicie sus actividades, esa es la parte que se realiza en una petición como esta”, explicó.

Antes de finalizar, también habló sobre las tarifas de la CFE otro tema que expuso la senadora coahuilense el fin de semana pasado.

“Aunque es un tema que tiene muchísimos años, urge que se revise bien el clima de Monclova, en invierno hace un frío extremo y en verano el calor es muy intenso, no pueden basarse en una medida en promedio porque así no nos toman en cuenta”, finalizó.