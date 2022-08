Requieren empresas poca agua

Empresas de la Región Centro no necesitan tanta agua para su operación, señaló Alejandro Loya; presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación esto luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que la Comisión Nacional del Agua(Conagua) de su Gobierno ya no otorgará concesiones del líquido a empresas privadas en estados afectados por la sequía, en particular en el norte del país.

Señaló que las concesiones que pueden necesitar las empresas están limitadas a su producción, no se tiene grandes consumos de agua en las industrias y comentó que pueden tener pozos, es un trámite ante Conagua para cubrir una simple necesidad.

Dijo que definitivamente eso tendrá que seguir existiendo, ya sea por medio de Simas o Conagua, tienen que entregar el agua a las empresas.

A lo que el presidente se refería era en el caso de las concesiones de millones de litros, tipo cerveceras y refresqueras, la razón es porque el beneficio lo reciben otras personas, mucha de esa agua se vende en Estados Unidos y Europa y es agua de México, se necesita en México.

"En su momento tomará reservas de lo que dijo porque también afecta el hecho de que no se produzcan esas bebidas en el país, por la producción, el empleo y las ventas", comentó.

Hay que mediar las cosas, es un hecho que en momentos difíciles, de sequía, que afecta a Nuevo León que tiene una población muy grande a diferencia de Coahuila.