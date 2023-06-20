Rescata Frontera a 117 migrantes

FRONTERA COAH-. Un total de 117 migrantes, hombres, mujeres y niños originarios de países como Venezuela, Perú, Nicaragua, Guatemala y hondureños, llegaron en los vagones del ferrocarril a la ciudad de Frontera, muchos de ellos en estado de salud complicado ya que presentaban fuertes cuadros de deshidratación y golpes de calor.

Están en la Parroquia del Verbo Encarnado en la colonia Occidental, donde se les está brindando atención, alimenticia, así como un lugar para descansar y donde se puedan asear.

Algunos de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital, uno de ellos porque traía fractura en sus costillas ya que fue arrastrado por “La bestia” cuanto intentó subir al tren.

Afortunadamente esta no fue la excepción y la gente empezó a unirse con alimentos de todo tipo pero de acuerdo con Paulo Alfonso Sánchez Valencia, quien lidera el albergue, lo que hacía más falta era ropa para niño, tenis para todos y ropa interior para mujeres.

Ellos formaban parte de una caravana de más de 500 personas pero mencionan que tuvieron que bajar del tren por seguridad, ya que en Monterrey unos policías empezaron a golpearlos y amenazarlos, muchos de ellos viajan con sus niños, son un promedio de 25 menores de edad entre niñas y niños.

Pasaban las 10:00 de la noche cuando llegaron los primeros 40 migrantes al albergue, después 60 y el último grupo de migrantes llegó a la 1:30 am.

El alcalde Roberto Piña mandó a su equipo de Protección Civil y Bomberos para brindar la atención a los migrantes, así como apoyo en otros aspectos como alimentos y bebidas, a esta causa también se ha sumado la ciudadanía que ha puesto su granito de arena.

Los indocumentados presentaron deshidratación, vómito, diarrea, heridas breves como ampollas, cortaduras, laceraciones por quemaduras, el más grave fue trasladado al hospital golpes internos.

“Salimos al quite con la cena gracias a la comunidad del verbo, primero no eran muchos migrantes y había lo básico en el comedor, ya en la mañana se sumaron familias de Monclova con pollo, verduras, más cosas, falta pan dulce” comentó el padre.

Algunos de ellos siguieron su camino la noche del martes, otros se tuvieron que quedar por los niños que estaban más delicados de salud, para retomar su camino más adelante, pernotaron cerca de 20 o 30 personas.

“Todos somos hijos de Dios, a veces decimos que somos hermanos en cristo pero nos falta ver a cristo aquí en situaciones como estas, somos buenos para rezar, para muchas cosas, los ciudadanos de Frontera y Monclova se distinguen por el símbolo de solidaridad”, comentó el sacerdote Paulo Sánchez Valencia.