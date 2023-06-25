Rescatan a abuelitos….

MONCLOVA., COAHUILA.- Totalmente solos y en el desamparo es que paramédicos de la Cruz Roja han encontrado a adultos mayores, quienes por medio de sus vecinos solicitan la ayuda debido a que se sienten mal por el intenso calor que hace en la ciudad.

Diariamente se prestan una gran cantidad de servicios sobre todo a adultos mayores quienes padecen presión arterial alta así como diabetes, padecimientos que generan complicaciones debido a la exposición a las altas temperaturas que imperan en la entidad.

El comandante Juan José Villa llamó a la población para que no descuiden a sus adultos mayores toda vez que en las últimas semanas se han dado hallazgos de personas de la tercera edad que son encontrados sin vida en sus domicilios, cuyos familiares o vecinos no se dan cuenta hasta días después.

Mencionó que les ha tocado llegar a prestar apoyo a señores y señoras de edad avanzada en casas donde ni siquiera cuentan con abanico, por lo que la temperatura al interior de las viviendas supera los 50 grados centígrados, lo que pone en riesgo la vida de las personas.

En ocasiones nos llaman que un señor o señora de la tercera edad se sienten mal y al llegar a prestar la atención nos damos cuenta que sus cuartitos o viviendas están extremadamente calientes y solo tienen uno o no tienen abanicos de los denominados "lanza llamas" lo que genera que les suba la presión y pueda sobrevenir un infarto, poniendo en serio riesgo sus vidas, dijo el Comandante.

Es importante señalar que si las personas conocen a adultos mayores que viven solos y en situaciones de riesgo, deben realizar el llamado a las autoridades para que les presten el auxilio, evitando que puedan sentirse mal o fallecer debido a la intensa ola de calor.