Rescatan a Don Carlos

Una vez más las acciones de Juan Francisco Vielma de León “Homy” consternaron a los usuarios de las redes sociales y es que rescató a Carlos Damián Hernández Moreno quien es buscado por su familia que habitan en Puebla, el hombre pasó de ser un indigente a una persona completamente diferente.

Carlos Damián Hernández Moreno es un joven que a diario vaga por las calles de la ciudad, afortunadamente llegó a manos del Homy Vielma quien es conocido en Monclova por sus acciones con las personas en situación de calle.

Rescata a indigente y lo baña.

Quien mejor que alguien que haya sufrido y superado el problema del alcoholismo y las drogas para poder atender y ayudar a personas en la misma situación sin esperar nada a cambio, solo la bendición de Dios.

El Homy lo rescató, le cortó el cabello y la barba, le cortó las uñas de manos y pies, para después bañarlo, darle ropa limpia y luego comida, el aspecto de Carlos cambió completamente, está listo para recibir a su familia, esto luego de que a través de redes sociales se pidiera apoyo de la comunidad para encontrarlo.

Según la información que se publicó en diferentes portales de Facebook la familia tiene 8 años buscando a Carlos Damián, luego de haber cambiado su imagen la familia se comunicó con Homy Vielma.

Hoy llega su familia, esperan que sea a quien han buscado durante 8 años.

“Dicen que es a quien han buscado por mucho tiempo, anoche salieron de Puebla hacía Monclova, no están totalmente convencidos de que sean ellos debido a que hablan de un lunar a tras de la oreja, que tiene un pie lastimado, las señas particulares no coinciden, igual vendrán a reconocerlo, el papá dice que tienen 8 años buscándolo, y su esposa e hija asegura que si es Carlos”, comentó Homy Vielma.

Así como rescató a Carlos ha rescatado a más personas a quienes resguarda en una casa a la que llamó “Generado Vida” ubicado en calle Parras 1807, colonia Industrial Monclova, ahí tiene a 22 personas en la misma situación.

Homy requiere de alimentos y recurso para los gastos dela casa en donde los aloja, son personas sin hogar, sin familia, que no saben sí hay alimentos o no, afortunadamente se ha podido cubrir con los gastos.

Existe el caso de Don Paulito que es de Nayarit, lo encontró en la antigua pulga de Frontera, es un señor grande de edad, otro caso es el de Lalo a quien encontró en bulevar San José y estaba en una situación precaria pues incluso hasta tenía gusanos, ya está en buenas condiciones, interesados en apoyar la causa pueden comunicarse con Homy Vielma al 866 142 23 06.