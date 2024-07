Resguarda Pronnif a bebé de 1 meses

Resguarda la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) a bebé de 11 meses en una casa hogar, al no encontrarse familia de apoyo que pueda hacerse cargo de él y que su mamá como abuela no son aptas.

Trascendió que la señora Blanca Estela Gutiérrez Ávila denunció hace quince días denunció a su hija Evelin Niño Gutiérrez por omisiones de cuidado de Jonathan Alexis, la menor de 16 años como la abuela no pidieron pasar el test psicológico de los trabajadores de Pronnif, por lo que el bebé fue trasladado a una casa hogar.

La subprocuradora regional Martha Herrera indicó que la abuela del menor, Blanca Estela cuenta con antecedentes en la Pronnif desde hace tiempo, sobre todo por su falta de cuidados a la mamá del pequeño pues a sus 16 años de edad debería estar estudiando y viviendo en su hogar.

Se corroboró que la joven madre tenía omisiones de cuidado hacia Jonathan por consumo de sustancias tóxicas, ambas fueron canalizadas a tomar terapia para poder ser aptas de cuidar al bebé.

"El pequeño no puede regresar al domicilio ya que no existen las condiciones aptas para que viva, se solicitó familia de apoyo para restituir el derecho del infante de vivir en familia, sin embargo, esta no ha sido presentada y el menor fue enviado a un centro de asistencia social"