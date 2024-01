Resguardan a ocho en PC y Bomberos

Ocho personas pasaron la noche en el albergue de Protección Civil y Bomberos, hasta el mediodía de ayer había aún cuatro, en su mayoría indigentes que fueron protegidos ante las bajas temperaturas.

Elementos de Protección Civil siguieron el Operativo Abrigo que se implementa cada vez que se reporta un frente frío como el que se vive en las últimas horas, por lo que lograron convencer a 8 personas de acudir con ellos al recinto en Bomberos que se encuentra climatizado.

Se les brinda cobijas, se les da alimentos calientes para que pasen las horas en que se registran bajas temperaturas, todo con la firme intención de proteger vidas, y evitar muertes por hipotermia, señaló Julio Ríos, Director de Protección Civil.

HAY 6 ALBERGUES, INDICA EL ALCALDE

Por su parte, el Presidente Municipal dijo que hay 6 albergues en la ciudad en caso de que se requiera proteger a un gran número de personas.

Además de Bomberos, está el Hospital del DIF, el Gimnasio Milo Martínez, la Casa Meced al Oriente, además del CEDIF Norte y CEDIF Sur.

Entre las recomendaciones que emitió el Alcalde Mario Dávila a los ciudadanos es que se protejan de las bajas temperaturas, sobre todo a niños y adultos mayores.

"Lo primero es no salir, si no tienes algo que hacer en la calle, no salgas, y si es necesario, salir bien abrigado, bien cubierto, sobre todo proteger las vías respiratorias", comentó.

Y si hay personas ya enfermas, es necesario consultar y resguardarse para no repartir virus y bacterias, ingerir líquidos calientes, café, agua, chocolate, champurrado, añadió.

Destacó que continúan los operativos de atención a las familias vulnerables ante el frío en colonias como la 21 de Marzo, Veteranos, Curva de Juan Sánchez, Monteviejo, Ampliación Hipódromo, Colinas, Moritas, así como zonas periféricas y aisladas.

Al finalizar dijo desconocer el número de familias están en riesgo pero señaló que están activos departamentos como Protección Civil, Bomberos, DIF Monclova, Seguridad Pública y Salud para atender cualquier emergencia.