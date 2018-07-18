Respalda Melba plan de austeridad

Al igual que el Presidente Electo, la Diputada Federal Electa por el Distrito 03, está dispuesta a reducir su salario durante su legislatura, para reducir el gasto que se tiene y dirigirlo a sectores prioritarios.

Tras darse a conocer las medidas de austeridad y contra la corrupción que aplicará Andrés Manuel López Obrador, la Diputada Electa señaló que son medidas necesarias para eliminar las partidas que representan una fuga de dinero.

Reconoció que hay muchas personas que no están de acuerdo o no les conviene aceptarlo, pero los representantes de Morena respaldarán la postura que tomará durante la próxima administración.

Dentro de las medidas se encuentra el que no se comprarán vehículos nuevos para funcionarios, no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno, no habrá más de 5 asesores por secretaría, no habrá bono y otras canonjías, se limitarán los viáticos al mínimo, no habrá gastos médicos privados, por mencionar algunos.

Melba Farías Zambrano mencionó que a ellos se les dio a conocer desde la semana pasada la medida que se aplicará y estuvieron de acuerdo en aceptarlas, ya que consideran necesario el regular los gastos que se tienen.

En cuanto a su salario señaló que está de acuerdo en reducir sus ingresos y dijo que hasta el momento se tiene contemplado recibir un sueldo de 92 mil pesos mensuales, a diferencia de los 200 mil que reciben los diputados de la actual legislatura, pero están dispuestos a reducir su ingreso en caso de que sea otro ajuste.

De acuerdo al planteamiento del Presidente Electo, los diputados no podrán recibir ingresos superiores al millón de pesos anuales, lo que dista mucho de lo que reciben los legisladores actualmente, que a su salario se agregan bonos, comisiones, compensaciones, así como los gastos de gestión, viáticos, por mencionar algunos.

“En mi caso estoy dispuesta a reducir el salario, no nos pesa, sé que es cerca de 90 mil pesos, no sé cuánto es, como él (Andrés Manuel) lo explicó desde un principio, no será más de un millón anual, es justo y congruente, porque no se puede abusar”, indicó.