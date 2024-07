Responde Supervisora a acusaciones

MONCLOVA; COAH.-"Entre Arturo Gómez; Liliana y Marbella por años han estado controlando la zona escolar 218, solapados por la jefa de sector Elsa Garza Morales" responde la profesora Gloria Irma Almaguer en torno a las acusaciones en su contra la mañana del miércoles donde un grupo de directores la desconocían de su cargo como supervisora de zona.

La maestra Gloria Irma Almaguer respondió en torno a la denuncia de robo que declaro el secretario general Jabes Ríos y aclaro que ella mismo retiro la denuncia, no es que no fuera cierto.

"Liliana Covarrubias, en el mes de noviembre la sorprendo esculcando mi bolso y a la hora de revisar me falta dinero, lo que hice fue levantar una carta de hechos y ella me dijo se va a acordar de mi" "En marzo de semana santa fui al Ministerio Publico y le dije que quería dar el perdón a la muchacha, me preguntaron si ya me pago y le dije que no, y ni me importa lo que quiero es estar tranquila con mi conciencia" señaló.

Así mismo informó que a los maestros de esta zona escolar no les gusta rendir informes económicos, "Ellos manejan los dineros tanto de cuotas de padres de familia como de cooperativa a manos llenas y no están de acuerdo porque yo les pido el informe económico "indicó.

Finalmente mostro el documento girado a la jefa de sector Elsa Garza Morales donde se le solicita por parte de la dirección general de Educación Primaria que sea reinstalada la maestra Gloria Irma Almaguer Torres, sin embargo la jefa de sector hizo caso omiso.