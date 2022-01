Responsable dice temer por su vida

René N, responsable del accidente que cobró la vida de Emiliano, se encuentra en resguardo teme por su vida, esto puede ser por el riesgo que conlleva la indignación y enojo de la gente que pudieran hacer justicia por su propia mano.

Ramón Manrique abogado de los padres del menor, señaló que supo solamente que temía por su vida, se lo dio a conocer el abogado de responsable, además comentó que el responsable tenía la intención de hacerse cargo de los gastos funerarios pero esto nunca se concretó.

"Que él tiene miedo, no entiendo por qué, hasta este momento cambió la clasificación del delito, ahora es homicidio culposo estamos esperando fecha para que se nos de la audiencia y queremos que se haga responsable, él no está detenido pero desde la semana pasada se solicitó la audiencia pero me imagino que por carga de trabajo del mismo juzgado no se otorgó, esperamos que ahora que cambió la situación jurídica se nos de la audiencia", señaló el abogado.

Ante los rumores de que René N ya se fue de la ciudad, dijo que nada se sabe, comentó que el abogado ha estado en contacto con él, diciendo que se haría responsable y preguntando ¿qué necesitaban?, pero nada se concertó.

Apuntó que el abogado del acusado, sabe que se debe dejar algo en consignación ante el Ministerio Público, sí realmente quisiera apoyar o ayudar en su momento debió dejar una consignación, un pago, una cierta cantidad.

"El abogado me habló diciendo que se quería hacer cargo de los gastos funerarios, no es sí quiere, es que deben hacerlo, pueden ir y consignar una cantidad ante el Ministerio Público que se vea la intención de apoyar, pero nunca se vio la intención real, decía que tenía terrenos pero no los dejó en garantía", señaló el abogado Ramón Manrique.

Explicó que cuando van a un hospital privado tienen la manera de comprometer el pago, firmar pagaré, dejar algo en garantía, solamente dio 85 mil pesos para el traslado del Amparo Pape al Saint Marie, pero de ahí en adelante ya no se hizo cargo.

"No tiene esa medida alterna de salir, la ley es clara, debe realizar la reparación del daño, pero solicitaremos la prisión, pero eso ya lo determina el juez", comentó.