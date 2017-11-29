Restricción y terapia a vecino depravado

Un hombre acusado del delito de abuso sexual impropio a una joven de 15 años, asumió la responsabilidad del delito y a través de una terapia y restricción con la víctima, evadió el proceso legal.

A las 11 de la mañana de este martes, el acusado habitante de un ejido de Frontera compareció en el Centro de Justicia Penal para continuar con el proceso legal en su contra al hacerle tocamientos a su vecina de 15 años de edad.

De acuerdo a la información, el acusado aprovechó que su vecina estaba en su domicilio para introducirla a una habitación y hacerle tocamientos, amenazándola con no decir nada de lo contrario iba a hacerle daño a ella y a su familia.

La menor decidió no quedarse callada y con el apoyo de su familia interpuso una denuncia en el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer por el delito de abuso sexual.

Al no ser considerado delito grave, el imputado asumió la responsabilidad de sus actos y solicitó una suspensión condicional del proceso, para acatar las exigencias de la autoridad con el fin de evitar un proceso largo.

El Juez dictó terapia psicológica para el imputado, además la prohibición de acercarse a la víctima o su familia, además de la reparación del daño para continuar con la suspensión de su proceso.

Cabe mencionar que en caso de no cumplir con la orden del Juez, el imputado podría ser llevado nuevamente a proceso para tratar de determinar responsabilidades del delito que se le acusa.