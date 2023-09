"Resurgirá Monclova pese a crisis acerera"

La empresa que invertirá en el ramo de acero en Ramos Arizpe es diferente a Ahmsa, es un proceso más automatizado, como menos mano de obra y alta tecnología, dijo el Alcalde Mario Dávila mientras que de la empresa acerera de Monclova dijo espera antes de diciembre esté ya reactivada.

"Si hay obreros de aquí que los contraten allá, enhorabuena, pero esperamos que su estancia allá sea transitoria, que se queden arraigados aquí y que cuando Ahmsa vuelva a funcionar ellos regresen", comentó el edil.

Sin embargo, resaltó que es muy bueno que se vaya a generar una inversión más en Coahuila, "es importante para todos, yo no veo cómo afecte a Monclova, al contrario, es más empleo para los coahuilenses, tenemos que reconocerlo, así como también aceptamos la no funcionalidad de la empresa acerera.

En este tema dijo que se está trabajando y que existen tres grandes flancos, los empresarios nuevos que quieran invertir en la planta, del duelo que entre las negociaciones suelte la empresa, y el Gobierno Federal que trate los adeudos que tienen con ellos.

Aseveró el edil que Monclova resurgirá en esta crisis, así como lo hecho a lo largo de su historia con siete fundaciones.

"Se está trabajando, se está haciendo el esfuerzo, no vamos a dejar de luchar, ni vamos a bajar los brazos, que bueno que se invierte, no estamos tan lejos la movilidad nacional, internacional y global que vayan a Ramos, Saltillo y Monterrey, se invierta aquí, el funcionar de una economía no es local", indicó.

Confió en que la migración es intermitente, no es definitiva, "las familias están aquí todavía, esperemos que cuando se resuelva la situación, regresen".