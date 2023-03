Retiene la UANE pago a maestra

MONCLOVA., COAHUILA.-Por la retención de dos quincenas de pago, la maestra Isabel del Palacio Ramírez denunció públicamente a la Universidad Autónoma del Noreste, asegurando que fue contratada para impartir clases desde el 16 de enero hasta el 24 de febrero, periodo en el que solo se le pagó de forma extemporánea una quincena y hasta el momento no le han entregado los más de 7 mil pesos que le quedaron a deber.

Molesta por el "jineteo" de recursos que está realizando la universidad, la docente explicó que ella dio clases durante un módulo de seis semanas, pero durante la primer quincena no se le depositó su salario por una falla en su cuenta que estaba inhabilitada, situación que resolvió de manera rápida y aun así no le cubrieron el pago en tiempo y forma.

Del Palacio Ramírez dijo que a mediados de febrero acudió al área de recursos humanos de la universidad para darles a conocer que no le habían depositado ni la primer ni la segunda quincena, pero le explicaron que eso solo puede resolverse en el corporativo en México, por lo cual pidió que se llamará a las oficinas centrales y le resolvieran la situación, lo cual no sucedió.

"Les llamamos y me dijeron que en un par de días me depositarían mis dos quincenas y efectivamente en unas horas se reflejó un pago, pero solo era la quincena de enero, por lo que solicité una explicación y no me la pudieron dar".

Dijo que así se llegó la segunda quincena del mes de febrero y cuál fue su sorpresa que no le dieron más horas para el próximo periodo ni le pagaron sus dos quincenas pendientes, por lo que acudió a imponer una queja en conciliación y arbitraje, donde le dieron cita para el 28 de marzo.

Mencionó que ella es de Guadalajara Jalisco y al no darle más horas clases de forma inmediata entregó el departamento donde vivía, por lo cual esta falta de pago le está causando muchos más gastos, pues tiene que pagar hotel para estar en Monclova y que le resuelvan la situación, por lo que exigió el pago de una penalización por el tiempo en que han manejado su dinero de forma indebida al negarle el pago correspondiente a dos quincenas del mes de febrero.

"Yo la verdad no creo que la UANE Monclova no tenga dinero para pagarme, en los grupos de Whatsapp me di cuenta que como yo hay por lo menos tres docentes más lo cual es injusto pues el sueldo ya lo ganamos trabajando y parece no importarles, lo que veo como una forma de explotación laboral".