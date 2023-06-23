Retiran sellos al Pancho Madero

Monclova, Coah.-Retiran sellos en Restaurante Bar Pancho Madero tras trifulca durante un concurso de canto, y en el que incluso asistían menores de edad.

Tras la riña registrada al interior de conocido Bar ubicado en una zona residencial de Monclova, autoridades investigan los hechos registrados el pasado miércoles, así lo detalló el alcalde Mario Dávila Delgado, con la finalidad de que no vuelva a ocurrir ni en este restaurante como en ningún otro.

El edil informó que tuvo conocimiento de los hechos, incluso sostuvo una reunión con los directivos del área de alcoholes así como seguridad pública y a quienes se les solicitó los reportes correspondientes.

“Para estos establecimientos se otorga una concesión que se solicita bajo ciertos requisitos, después se deberá supervisar lo que pudiera estar sucediendo, enseguida y dependiendo de la situación se realiza una clausura transitoria o definitiva.”

“Pedí que se investigara por lo que da en un bar de zona residencial, estamos en revisión y valorar este y todos los restaurantes de la zona”

Finalmente dijo que esta semana sostuvo una reunión con inspectores respecto al tema además se está revisando en diferentes áreas de acuerdo a su funcionalidad y ver la manera de solucionar las anomalías.