Juzgado Cuarto de Distrito ordena retirada de equipo de Montacargas Bravo

Por instrucción del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, el Juzgado Cuarto de Distrito deberá ejecutar, en un plazo de cinco días, el retiro del equipo de Montacargas Bravo instalado en el molino Steckel de Altos Hornos de México (AHMSA), con autorización para solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario.

La abogada Rosario Rocha Contreras informó que la jueza del concurso mercantil giró el exhorto correspondiente para que el juzgado federal lleve a cabo la diligencia de manera ejecutiva, al tratarse de una resolución judicial que ya quedó firme. "Se está autorizando el auxilio de la fuerza pública para que se dé cumplimiento de manera ejecutiva a la resolución que ya existe", explicó.

Precisó que el exhorto concede cinco días al Juzgado Cuarto de Distrito para cumplir con la orden judicial, por lo que estimó que durante la próxima semana podría fijarse la fecha para la diligencia. Rocha Contreras exhortó a los trabajadores a permitir el acceso de las autoridades y evitar cualquier acción que impida el cumplimiento del mandato judicial. "Es una resolución judicial firme. Lo que estamos haciendo es exhortar a los trabajadores para que permitan el acceso y se lleve a cabo la diligencia", señaló.

Advirtió que, si existe oposición, la autoridad podrá aplicar las medidas de apremio previstas en la ley. "Si hay resistencia, pueden imponerse multas e incluso arrestos a quienes impidan la ejecución de la diligencia", indicó. La litigante aclaró que la orden corresponde exclusivamente al retiro del equipo propiedad de Montacargas Bravo, ubicado en el molino Steckel de la siderúrgica.

Asimismo, explicó que, aunque algunos juzgados federales entrarán en periodo vacacional, el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en la región, permanecerá en funciones, por lo que el exhorto podrá cumplirse dentro del plazo establecido.