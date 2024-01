Retoma Leija la sección 147

Lo que menos conviene en estos momentos es la violencia, porque esto puede espantar a los posibles inversionistas, así lo externó el Secretario General del Sindicato Democrático, ante los hechos suscitados el pasado jueves en la Sección 147.

El día de ayer Ismael Leija Escalante, junto con los Secretarios Generales de las Secciones 147 y 288, así como integrantes de los comités y trabajadores, se reunieron al exterior de la Sección 147, para señalar que los acuerdos tomados un día antes por un grupo de obreros, no tienen validez.

El Secretario General, dejó en claro que no caerán en provocaciones y dijo que estos hechos fueron ordenados por Napoleón Gómez Urrutia, con el fin de afectar las negociaciones que mantiene la empresa.

Indicó que el día de ayer se comunicó con el Conciliador del Concurso Mercantil, quien le dijo que en estos momentos lo que menos conviene es la violencia, porque puede ahuyentar la llegada de los inversionistas.

Mencionó que a Napoleón Gómez Urrutia no le importa la empresa, ni los trabajadores y lo único que quiere es que la empresa cierre.

En cuanto a la exigencia de los trabajadores para que se les de información, mencionó que siempre se utilizan ese tema para generar conflicto, como el que se registró el pasado mes de mayo del 2023 en la Sección 288.

Está consciente de que existe molestia e incertidumbre por parte de los trabajadores por la falta de pago, pero dijo que no se tiene información oficial de las fechas de pago o reinicio de la producción.

"Mis respetos para los trabajadores, no podemos hacer asamblea pero la información se está dando, si tuviéramos algo en concreto de que cuando se nos paga, cuando se reactiva Altos Hornos de México ya lo hubiéramos dicho, pero no lo tenemos, quisiera decir tal día, pero ahorita no hay nada en concreto".

Reiteró que los acuerdos que tomaron los trabajadores en la reunión del jueves no tienen validez, porque no se llevaron de forma estatutaria y fueron dirigidos por una persona que tiene su baja desde diciembre del 2021.

Así mismo señaló que no caerán en provocaciones, pero que defenderán tanto los recintos como las capillas.