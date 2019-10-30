Reubicará Ahmsa a 82 trabajadores

La Sección 147 realizará una segunda etapa de reubicación de trabajadores de Perfiles Pesados, donde saldrá un total de 82 obreros que serán asignados a los departamentos en que se requiera al personal.

Aún no se define la fecha en la que se reubicarán el personal de perfiles pesados ni las áreas en las que se asignarán, ya que esto aún se analiza, pero se prevé que podría ser en el transcurso de esta semana a más tardar la próxima.

Carlos Torres Terrazas, Vocero de la Sección 147.

Carlos Torres Terrazas, Vocero de la Sección 147 señaló que el sindicato continúa haciendo las gestiones ante la empresa para colocar a los trabajadores que se mantienen en el departamento que ha tenido dificultades en los últimos meses y con esto obtengan un mayor de producción al estar en otra área.

Ya salió un primer grupo de 62 obreros y ahora se prevé que sean 82 más, con lo que será un total de 144 obreros y únicamente se mantendrá una cuadrilla en perfiles pesados, para labores de mantenimiento.

Comentó que esta cuadrilla continuará con labores de mantenimiento, limpieza y estará lista en caso de que se tenga un pedido en perfiles, y se les otorgará un bono especial para que no sean afectados.

“Los departamentos que tienen producción están pidiendo gente, nosotros también hacemos las gestiones ante la empresa para que sea una situación donde ganemos todos, gane la empresa al cubrir las vacantes de todos los departamentos y ganan los trabajadores al obtener el bono del departamento al que se envía”.

Señaló que el comité local está realizando estas gestiones con la finalidad que los obreros no se vean afectado en el promedio de aguinaldo que se realiza en el mes de noviembre y promedien con un mejor bono.