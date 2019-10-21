Revestirán el Río Monclova

Un recurso de 10 millones de pesos se invertirá en la de la rehabilitación y revestimiento del Rio Monclova desde el del puente de la Progreso hasta el puente de la Jiménez, un proyecto que estaría arrancando con trabajado preliminares dentro de un par de semana.

Así lo comentó Blas López; director de Obras Públicas, dijo que el alcalde Alfredo Paredes está preocupado por lo que se ve en Avenida Constitución, quita visibilidad para la movilidad vehicular hasta focos de infección.

Blas López, director de Obras Públicas.

Esta situación ha pedido desarrollar un proyecto importante en Rio Monclova, sin dejar el lado social, la rehabilitación y revestimiento del Rio Monclova se hará en 39 mil metros cuadrados que abarca del puente de la progreso hasta el puente de la Jiménez, no solo ver el tema de la movilidad sino también llevar algo de vida.

Las acciones de revestimiento con piedra bola de la región gracias al apoyo de GIMSA que donó el material, pues el ayuntamiento siempre ha trabajado de la mano con empresas socialmente responsables.

También se harán dos puentes peatonales que serán donados por Altos Hornos de México para poder desarrollarlos, cambiarán la perspectiva del Rio Monclova, la ciudadanía podrá pasar de una colonia a otra sin necesidad de andar entre el carrizo.

Estudio e investigaciones arroja que el carrizo no vuelve a crecer cuando hay un espejo de agua.

“Con este proyecto buscamos regresar el agua al Rio, laminarla, evitar que el carrizo siga creciendo, es plaga y dejaremos que su proceso natural se desarrolle

En el lugar ya existe una ciclo pista, aparatos ejercitares, se reforzará para tener una vista y encausar bien los escurrimientos pluviales.

“En un par de semana empieza con limpieza y desensolve y posteriormente acarrearan la piedra bola, es un trabajo arduo estarán moviendo el agua que transita después de las lluvias resurgió el escurrimiento del rio, eso significa que antes acuíferos renacieron”.