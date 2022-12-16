Revisará Mejía hoy tema de AHMSA

“Si nos dan el tiempo que necesitamos y no al vapor, si haremos acto de presencia”, dijo el presidente de Coparmex Monclova respecto a la visita hoy sábado del subsecretario federal de Seguridad Federal a Monclova.

Se rumora que Ricardo Mejía Berdeja asistirá hoy a las 1:00 de la tarde a Monclova para tratar el tema de Altos Hornos de México y la petición que había hecho la Coparmex al presidente Andrés Manuel López Obrador, de regresar parte del recurso que la empresa ya ha pagado con el fin de usarlo en obras e infraestructura.

“Estamos en espera de ver si nos van a dar el tiempo que queremos y se necesita para la reunión, no una plática al vapor para quedar bien, y solo si nos llegan a convocar para ver el tema de la región centro es que iremos, de lo contrario no”

Mario Coria Rohell indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho un gran daño a la región centro por medio de la empresa acerera, afectando de forma directa e indirecta a miles de familias.

Reiteró que con las aportaciones de AHMSA, se pudieran usar los recursos para varios temas como el mejorar las carreteras, ya que cada vez es menos la inversión que llega en ese rubro y lo cual pronto se empezará a resentir.