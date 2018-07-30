Revise su auto antes de viajar

De 4 a 6 servicios en carretera otorga diario personal de Auxilio Turístico o Ángeles Verdes en carretera, principalmente por fallas mecánicas y por estallamiento de llantas, por lo que el personal de esta corporación recomendó a la población que tiene pensado salir de la ciudad a que revise con tiempo su vehículo para evitar algún incidente.

Durante el periodo vacacional se incremente el flujo vehicular en carretera, esto debido a las personas que viajan de una ciudad a otra o salen de vacaciones, por lo que se tiene un mayor movimiento.

Gerardo Zúñiga Hernández, Ayudante Técnico de Auxilio Turístico.

Gerardo Zúñiga Hernández, Ayudante Técnico de Auxilio Turístico señaló que dentro de los servicios que otorgan, se encuentran principalmente fallas por calentamiento, falta de agua, falla del motor y estallamiento de llantas.

Ante esta situación recomendó a la población que antes de salir revisen bien su vehículo, que no presente fugas de agua, el radiador, el motor, sistema de frenos, llantas que estén en buen estado y cargar siempre con llanta de refacción.

Asimismo señaló que es importante que el conductor descanse, duerma bien y conduzca en perfectas condiciones para que no pase algún accidente.