Reviven la Revolución

Para que los alumnos de la escuela primaria “El Socorro” identifiquen el significado que tiene la Revolución Mexicana en la historia del país, estudiantes protagonizaron escenas históricas de aquella época.

Al arribo de los niños a la institución pública, se les vio con atuendos de Pancho Villa, Zapata, Francisco I. Madero, Venustriano Carranza, Marieta, Adelita, la Rielera, la Soldadora, Juana Gallo, personajes que participaron en esa temporada.

Ellos vivieron físicamente la Revolución Mexicana, tema que fue previamente estudiado en clases con apoyo del personal docente, que también se involucró en la actividad. El director Manuel Sandoval de León, dio a conocer que la escuela es integrada por más de 400 alumnos de los cuales asistió el 90 por ciento a participar en este histórico evento.

Presentaciones de tablas rítmicas, popurrís revolucionarios y el ensombreramiento de la Adelita y el Pancho Villa llenaron de interés a los estudiantes, que en todo momento reiteraron el acontecimiento del 20 de Noviembre de 1910.