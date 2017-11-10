Rinde 3er informe Melchor Sánchez

Cumpliendo con un compromiso que hizo en tiempo de campaña, Melchor Sánchez, diputado del Distrito XII rindió su tercer informe legislativo ante ciudadanos de la región Centro del Estado, informó acerca de las iniciativas, puntos de acuerdo y pronunciamientos que presentó para beneficio de los coahuilenses.

El solemne evento se realizó en el auditorio Salvador Kamar Apud ante el gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez e integrantes de la cámara de diputados, empresarios, próximos alcaldes de la región, además de ciudadanos en general.

Al dar lectura a su informe, el legislador destacó la seguridad en el Estado, que fue la base para una mejor calidad de vida de los coahuilenses en el trabajo, educación, para la llegada de más y mejores fuentes de empleo.

“Como nunca antes el trabajo legislativo ha sido tan intenso que hemos alcanzado las reformas y acuerdos necesarios que han mejorado la calidad de vida de los coahuilenses”.

Ofreció un resumen general que habla de la productividad y trabajo legislativo del primero de enero a la fecha, fueron 3,645 acciones legislativas entre ellas 793 iniciativas, 296 reformas, 1035 puntos de acuerdo, 975 decretos, 23 abrogaciones, 201 pronunciamientos 304 desincorporaciones y validaciones de bienes inmuebles, 47 nuevas leyes.

Finalmente el diputado Sánchez de la Fuente reiteró su compromiso para seguir trabajando por Coahuila y sus habitantes, señalando que no hay nada más placentero que seguir ayudando a su gente.