Roban taxistas el pasaje a colectivos

Concesionarios de transporte urbano denuncian competencia desleal de taxistas que invaden la colonia Campanario como terminal y les roban el pasaje.

José Carlos Flores, concesionario de la ruta Guerrero, quien ofrece el servicio a colonos del Campanario, Las Misiones y Valle San Miguel, indicó estar cansado por el nulo control de taxistas, quienes tienen sus bases fijas en otros lugares, pero se aprovechan de la lejanía de colonias ubicadas al sector oriente para permanecer minutos, incluso horas esperando abordar a más gente.

No existe control de taxistas en el sector El Campanario.

"Son muchos los que circulan por la colonia, suben a una persona en una esquina, y luego van subiendo a más de cuadra en cuadra, al final de cuentas vienen cobrándoles como 10 pesos a cada uno y los llevan al Centro y pues no se vale".

"Hay ocasiones que en la parada de autobuses, llegan ellos (taxis) adelante y se llevan a nuestro pasaje, eso nos baja mucho las ventas, porque la gente los prefiere", mencionó.

Cabe mencionar que ante dicha problemática las ventas en cuanto pasaje, ha disminuido hasta en un 25%, aunado a aumento a combustibles, periodo vacacional y a los descuentos a adultos mayores, transportistas “viven de milagro”.

Representante de Periódico La Voz atestiguó la presencia de decenas de taxistas que entraban a la colonia, recorrían las calles principales y abordaban a personas que iban caminando. Cabe mencionar que transportistas hicieron extensiva la solicitud al área de Transporte y Vialidad para que tome cartas en el asunto.