Rosa Nelly es inocente: Liñán

Confiado de la inocencia de su cliente, el abogado Héctor Javier Liñán García se está preparando para el inicio del juicio oral contra Rosa Nelly Luna Cisneros, acusada del homicidio de su esposo, el notario Raúl Alton Garza.

Entrevistado vía telefónica, el litigante reconoció que recibieron la notificación de la resolución del procedimiento de amparo contra el auto de vinculación a proceso que no les fue favorable, es por ello que se dará paso al inicio del juicio oral contra su cliente.

Indicó que las cuestiones que se den durante el procedimiento se analizarán hasta el final.

"Estamos listos como defensa al juicio oral, pero hay algunos ajustes en cuanto a los tiempos para estar aptos para darle paso a este proceso”

Héctor Javier Liñán García.

Dijo que Rosa Nelly es inocente, además hubo una serie de violaciones a los derechos fundamentales de su clienta principalmente en la detención, la forma en que se desarrollaron las investigaciones, los delitos que se le imputan, que reflejan una clara irregularidad.

Indicó que las violaciones que hubo también en el proceso legal serán demostradas en la audiencia de juicio oral como lo establece la ley pues podía desarrollarse un proceso constitucional.

Aseguró que ha tenido la oportunidad de platicar con su cliente en diferentes ocasiones, incluso existe cierta tensión por el proceso legal que se sigue por ser bastante largo.

Señaló que es un gran reto para la Fiscalía General del Estado demostrar la responsabilidad de su cliente, por lo que será un proceso muy extendido.

“Estamos listos como defensa al juicio oral, pero hay algunos ajustes en cuanto a los tiempos para estar aptos para darle paso a este proceso”, recalcó el litigante.

Señaló que depende de la Agencia del Ministerio Público acreditar la responsabilidad de su cliente del delito que se le acusa.

“Un principio básico de este nuevo sistema de justicia penal es la presunción de inocencia y mi cliente no puede ser considerada ni tratada como culpable en estos momentos porque no se tiene una resolución del juez”, finalizó el abogado defensor.