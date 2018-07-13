‘Rubí no se arrepiente’

“Nada de lo que haga Rubí podrá regresarme a mi hija, lo único que quiero es justicia, que reconozca lo que hizo y pague con cárcel”, exigió Laura Vielma, mamá de Camila, la joven de 14 años que murió en el accidente ocasionado por la joven alcoholizada.

A unos días del inicio del juicio oral contra Rubí acusada del accidente donde murieron dos personas, cuatro resultaron heridas y dejó miles de pesos en daños materiales, la mamá de la pequeña que falleció en el accidente, compartió con La Voz su sufrimiento a un año de la tragedia.

Laura Vielma recordó que la noche del 27 de julio del 2017, ella llevó a su hija a casa de Melissa, pues iba a ir a una fiesta junto con varias amigas, incluso le pidió permiso de quedarse a dormir ahí.

Los familiares de Camila solo exigen justicia.

Señaló que aproximadamente a las 7:30 de la noche de ese día la llevó a la casa de Melisa, donde quedaron de verse el grupo de amigas para irse a la fiesta, donde estarían un rato y regresarían a sus casas.

Indicó que a la fiesta se fueron Camila, Melisa, Debani y Mariana en un taxi donde estuvieron por unas horas, pero lamentablemente en la fiesta hubo un pleito, por eso llamaron a Rubí para que las llevara porque no tenían dinero para el taxi de regreso.

Aseguró que Rubí pasó por ellas pero en lugar de llevarlas a sus hogares, se las llevó a una fiesta en su casa en Estancias, donde estaban varias personas que no les dieron buena espina a las menores, por ello buscaron la forma de retirarse.

“Mi otra hija siempre estuvo en contacto con Camila, ella estaba muy desesperada porque ya se quería regresar pero no encontraba la forma, por eso tuvieron que esperar”, recalcó.

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Las menores le llamaron a un amigo identificado como Óscar Berlanga que pasó a recogerlas a la casa de Rubí, incluso la joven quería irse con ellas para continuar con la fiesta pero no se lo permitieron.

Berlanga convenció a las jóvenes de ir a su casa a donde llegó Rubí alrededor de las 3 de la madrugada con más cerveza y aunque las menores ya querían retirarse no tenían forma de regresar.

Cuando por fin iban a su casa, ocurrió el accidente luego que Rubí en completo estado de ebriedad se durmió al volante estrellándose contra el muro de contención y quedando atravesada a mitad del camino, donde la camioneta de Yolanda Carrizales fue y se impactó.

“Yo recibí la llamada en la mañana que requerían mi presencia en el hospital porque había sucedido un accidente, sin imaginar que en ese momento comenzaría mi pesadilla pues mi pequeña estaba muy mal”.

Cuando llegó al hospital, los elementos policiacos le dieron a conocer detalles del accidente, pero en ese momento lo más importante era que su hija saliera adelante.

Al revisar con uno de los médicos, le pidió que pusiera la denuncia ante las autoridades pues había escuchado a los familiares de Rubí que querían responsabilizar a Camila que ella iba conduciendo para que pudieran librar el proceso, pero no le dio importancia.

Laura Vielma recordó que la noche del 27 de julio del año pasado ella llevó a su hija a casa de Melissa, pues iba a ir a una fiesta junto con varias amigas.

“Los médicos me dijeron que Camila necesitaba algo más que un milagro para recuperarse pero nunca perdimos la fe hasta que horas después por desgracia perdió la vida, y cuando fuimos a reclamar el cuerpo nos dijeron que pusiéramos la denuncia”, recordó.

Vielma comentó que tienen información que la familia de Rubí intentó cambiar las cosas para responsabilizar a su hija tratando de librar el procedimiento legal.

Señaló que a raíz del accidente muchas personas han criticado a su hija o han hecho acusaciones de cosas que no les constan, pero su hija era buena, no salía mucho pero ese momento estuvo con las personas incorrectas en el momento equivocado.

Lamentó que hasta ahora Rubí no haya mostrado el menor arrepentimiento, incluso pareciera que en ocasiones se burla de ella.

Dijo que ha sido un proceso muy largo y muy tardado pero tratará de confiar en que las autoridades le harán justicia y Rubí reconozca y responda por el delito que cometió.

“Nada de lo que haga me va a regresar a mi hija, queremos es que se haga justicia para que mi hija pueda descansar en paz y sentir que esta persona no volverá a cometer estos actos”, recalcó.

Vielma comentó que ha sido un año muy difícil, reciente mucho la ausencia de Camila y la forma en que perdió a su hija.

“Hay personas que me piden que perdone a Rubí pero no puedo, de verdad que no se cómo hacerle, tal vez algún día lo haga, pero no de momento”, finalizó.