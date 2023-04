Ruegan madres para traigan a sus hijos

Para las madres de internos del CERESO varonil de Saltillo sería de gran ayuda que a sus hijos les dieran preferencia y fueran trasladados al Centro Federal de Readaptación Social de Monclova una vez que inicie funciones, lo anterior informó Laura Saucedo, quien asegura van cada viernes a visitarlos pero cada vez es más difícil por la situación económica que impera en la entidad.

La madre de un interno del CERESO de Saltillo dijo que cada viernes sale un camión repleto de mujeres que acuden al centro de readaptación social a visitar a sus hijos, pagando la cantidad de 300 pesos y saliendo de Monclova muy temprano por la mañana o de madrugada para alcanzar lugar, pues en Saltillo las filas de madres de internos son muy grandes y en ocasiones tienen que formarse desde una noche antes.

Mencionó que en el camión viajan 51 madres, hermanas o familiares de internos quienes no cuentan con otra forma de transporte, sin embargo quienes acuden por medio de rait o In driver, pagan hasta 600 pesos por ida y otros 600 por el regreso, lo que incrementa en mucho el gasto.

"Mi hijo lleva 2 años en el penal y nos vamos en el viaje comunitario, me gustaría mucho que mi hijo fuera traído al CEFERESO de Monclova para poder ir más continuamente a verlo, pero también para no tener que prepararme con dos días de antelación para poder viajar, toda vez que aún no tenemos una sentencia pues esperamos la resolución de un amparo y desconozco cuanto tiempo estará interno".

Por su parte la señora San Juana Sánchez dijo que ella no cuenta con recursos económicos para ir a ver a su hijo al penal de Torreón de forma continua, por lo que espera cuando el resto de su familia tiene un viaje para poder acudir a verlo, sin embargo para ella el que exista la posibilidad de que los trasladen a Monclova sería algo muy benéfico.

"Mucha gente hace todo lo posible por reunir recursos y visitar a los internos, pero no siempre se puede, porque además del gasto para el viaje, tenemos que llevarles comida y artículos que ellos requieren, yo tengo la esperanza de que se traigan a mi hijo para verlo más seguido, sería un regalo para nosotras".