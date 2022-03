Rusia consume acero mexicano

El conflicto entre Rusia y Ucrania pude afectar los mercados, señaló Alejandro Loya; Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, lo más impactante es el precio en el petróleo y el gas natural, así como algunas líneas automotrices, además Rusia es de los principales consumidores del acero que produce México.

“Hasta ahorita no hay efecto, esperamos mercados no se pongan nerviosos y paren alguna inversión o algún pedido, pero no se ha visto la afectación si preocupa como ciudadanos las cosas que pasan allá, hay peligro latente de que se extienda eso podría afectar el mercado en sí”, comentó.

Comentó que la afectación más importante es que suba el petróleo, el gas natural, dijo que el Gobierno Federal lo está controlando pero hay un límite lo mismo con el petróleo que sube menos rápido que el gas.

“El gobierno federal amortigua el golpe pero si se extiende será más difícil, esperan que negociaciones, que ya empezaron, pare la situación y no pase a mayores”, comentó.

Por el lado de automotriz hay algunos implementos que se hacen en Ucrania pero no es el país productor más importante, hay sustituciones de países alrededor que se pueden abastecer de otras partes del mundo.

En Europa del Este hay infraestructura automotriz que hace ciertos modelos, algunos modelos de la Suzuki se hacen en Hungría, Polonia, Ucrania. Por lo que el conflicto afecta ciertos modelos de empresas que tienen allá sus fábricas, el país más importante que produce automóviles de las más importantes es Hungría que es vecino de Ucrania es ahí donde se puede complicar y puede afectar al mercado automotriz, es el temor no ha golpeado directamente pero puede pasar.

Otro detalle es con sanciones contra Rusia que es proveedora de muchas cosas, puede afectar cadenas productivas no se sabe qué nivel pero si podría pasar, Rusia es para México proveedor de acero ahí podría afectar hay que buscar otra fuente otro proveedor Rusia tiene empresas que compran acero en México.

Puede afectar cuestión alimenticia porque Rusia es el principal productor de trigo en el mundo, países como China Japón y Europa compran el trigo en Rusia, México lo hace en Estados Unidos, lo mismo gas el natural.