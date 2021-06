Saldo blanco en reconteo de votos

Coahuila

Al cierre del pasado miércoles, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dictó un saldo blanco en estas elecciones para renovar Ayuntamientos y Diputaciones Federales, luego del conteo de votos totales de las 295 casillas.

Rodrigo Chaires Zamora, Delegado de la Fiscalía señaló que se le brindó la orientación a las personas, y en los días posteriores no se recibió la oficialización de alguna denuncia explicó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no comunicó que hubieran recibido denuncias en esta región, aunque eso no significa que no actuaran, sino que no se presentaron incidentes.

“Para el conteo de votos, solamente se tuvieron elementos en calidad de apoyo y vigilancia, presencia y colaboración no porque se tuviera alguna sospecha de que la situación pudiera tornarse violenta”.

Mencionó que afortunadamente se tuvo mucha participación de la ciudadanía, de manera responsable acudían a emitir su voto sin ningún tipo de problema o altercado.