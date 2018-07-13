Saldo blanco por piquetes de mosco

La Secretaría de Salud no ha registrado casos de Dengue, Zika y Chinkungunya hasta este momento, a pesar de que las lluvias incrementaron la presencia de mosquitos en las últimas semanas, sin embargo llaman a la población a mantenerse alerta, sobre todo por los casos que ya se registraron en estados vecinos.

La titular de la 04 Jurisdicción Sanitaria informó que las lluvias que se registraron en las últimas semanas incrementaron de manera considerable la presencia de mosquitos en algunos sectores de la ciudad, pero aún no se ha detectado el vector que transmite dichas enfermedades.

Rosa Nilda Arocha Méndez, jefa de la 04 Jurisdicción Sanitaria.

A diferencia de años anteriores, hasta el momento no se han detectado casos de Dengue, Zika o Chinkungunya, pero las autoridades médicas continúan la búsqueda intencionada por lo que han enviado 60 muestras al laboratorio estatal de pacientes que cuentan con diagnósticos de fiebre y dolores.

Rosa Nilda Arocha Méndez señaló que a pesar de que no se cuenta con casos no pueden bajar la guardia y mucho menos cuando han detectado casos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Durango y San Luís Potosí.

Recordó que la enfermedad es de fácil tránsito, por lo que es necesario evitar la llegada de esta enfermedad y la proliferación en la localidad, sobre todo en el periodo vacacional en el que se tiene un gran flujo de visitantes.

Debido a esto, la representante de la Secretaría de Salud exhortó a la población a mantener las medidas preventivas en el hogar, descacharrizar, evitar depósitos innecesarios de agua, abatizar, fumigar, ya que la Región Centro es propicia a la proliferación de mosquitos y es necesario tener un control.