Sale Dieguito de terapia intensiva

El pequeño "Dieguito" ya salió de terapia intensiva pero su estado de salud sigue siendo delicado, los médicos tienen grande esperanza de poder salvarle la vida, lo anterior se dio a conocer a través de fuentes allegadas a la Fiscalía General del Estado que constantemente revisa el estado de salud del pequeño a través del médico forense.

El pequeño ingresó al hospital luego de que su madre lo llevara porque su estado de salud no era bueno, ella argumentó que salió de su domicilio y cuando regresó vio al pequeño llorando, este se encontraba con el padrastro quién no explicó porque el pequeño no paraba de llorar.

Fue entonces que los médicos detectaron violencia física en el menor, tras estudios y de más revisiones, dieron aviso a la autoridad que de inmediato abrió una carpeta de investigación.

El padrastro del pequeño, Javier N es el principal sospechoso de la golpiza que propinó al pequeño Diego y en donde ocasionó el colapso de sus dos pulmones, costillas rotas así como supuestas quemaduras de cigarro en el cuerpo.

Aunque se daban pocas esperanzas, el pequeño ya salió de terapia intensiva pero su estado sigue siendo delicado, este es un caso que ha consternado a la sociedad que recriminan al principal sospechoso pero también a la madre del pequeño, Iztel Aglae por no actuar a tiempo aun que se ha dado a conocer que ella también sufría violencia física.

Es una historia que sin duda ha consternado a la población que se han unido en oración para que Dios interceda y salve la vida del pequeño, pero que también han exigido a la autoridad un castigo para el o los responsables de este aberrante hecho.

Por lo prono Javier N ya fue presentado ante la autoridad judicial en donde le dieron a conocer el delito por el cual se le culpa así como los datos que la autoridad tiene como prueba para determinar que él es sospechoso de haber ocasionado la agresión a este menor de tan solo un año y un mes de edad.