Salen obreros en defensa de Ancira

Trabajadores de Altos Hornos de México exigen a Susana Zavaleta que se retracte de las declaraciones en contra de Alonso Ancira y ofrezca una disculpa pública, no sólo al Presidente del Consejo Administrativo, sino a los trabajadores y los monclovenses que se sintieron agraviados con esta declaración. El día de ayer obreros de las Siderúrgicas 1 y 2 de AHMSA se manifestaron en contra del insulto que lanzó la cantante Susana Zavaleta, previó al concierto que ofreció en la ciudad de Monclova en contra de Alonso Ancira Elizondo.

Los trabajadores señalaron que es una ofensa, y no es más que una manera de generar polémica a costa del empresario, con la que la cantante monclovense busca seguir en los reflectores.

Mencionaron que Susana Zavaleta debe enfocarse en lo suyo, el canto y dejar de atacar a quienes se han preocupado por Monclova y la región Centro y han apoyado para el desarrollo de la localidad.

"Existe molestia por los comentarios que realizó, porque es un ataque en contra de un empresario que se ha preocupado por Monclova, que ha apoyado a la región para que se dé una transformación, al contrario de otros empresarios de esta ciudad que no ayudan en nada", indicó Francisco Ríos Alvarado obrero de la Siderúrgica 2.

Así mismo Luis Arévalo de la Sección 147, cuestionó qué ha hecho Susana Zavaleta por Monclova, qué apoyos ha dado a la gente, y señaló que no cuenta con la calidad moral para realizar ese tipo de declaraciones, sobre todo por los abusos que comete su familia que son empresarios de la localidad.

"Trata de ser protagonista equivocadamente, porque no viene y protagonista otras cosas, porque no trae beneficio para la gente de escasos recursos, para la ciudadanía, de aquí nació, gracias a la ciudadanía ella esta creciendo y no puede decir que no".

Indicaron que Alonso Ancira siempre se ha preocupado por los trabajadores y muestra de ello es que a pesar de la crisis que ha enfrentado la empresa no se han aplicado reajustes, se cumplen con las prestaciones y tienen los mejores salarios.

Haziel Orozco, indicó que están hartos de que se utilice el tema de AHMSA y de Alonso Ancira para generar polémica, para sacar provecho, como lo hace Susana Zavaleta, por lo exigieron que se ofrezca una disculpa pública y se retracte del comentario que se realizó.