Salida de Ancira agilizaría proceso

La renuncia de Alonso Ancira Elizondo al Consejo de Altos Hornos de México podría tener un impacto positivo en el Concurso Mercantil, al agilizar el proceso y facilitar la inyección de recursos para la reactivación de la empresa.

Héctor Garza, representante legal de uno de los grupos de acreedores de AHMSA, explicó que las renuncias en el Consejo de Administración no afectan negativamente el proceso del Concurso, sino que podrían "abonar" a las negociaciones.

Señaló que existen cartas de intención para inyectar 350 millones de dólares en la empresa, y están a la espera que estos recursos se materialicen, lo cual se podría dar, tras anunciarse estás renuncias.

Mencionó que no se requiere la autorización del Juez del Concurso Mercantil para avalar la salida de los consejeros, ya que no se están dando movimientos, sino son renuncias, por lo que no se violan las medidas cautelares establecidas.

"El juez del Concurso Mercantil había puesto unas medidas cautelares, entre ellas, que no se dieran asamblea del Consejo de Administración, que tendieran a remover a los miembros del Consejo, en este caso, no hay una remoción, simplemente hay una renuncia, creo que es una buena jugada ahí de Alonso Ancira"

Aunque el proceso de negociación se lleva a cabo por fuera del Concurso Mercantil, toda la información debe ser presentada al Juez, quien tiene la facultad de modificar los acuerdos según sea necesario.

Héctor Garza resaltó la importancia de que la inversión se realice de manera adecuada, sin endeudar aún más a la empresa.

"Necesitamos certeza jurídica y que no sea bajo créditos sino bajo la compra de la empresa, evitando endeudar más a la empresa", indicó.