‘Salva’ edad a los asesinos de Juan G.

Al ser menores de edad, dos de los tres involucrados en el asesinato de Juan Gilberto Palacios Barroso no alcanzarían una pena mayor a los 5 años, solo su cómplice que ya es adulto, podría pasar hasta 35 años en prisión.

La minoría de edad de Edwin “B” y Julio César “M” de 16 y 17 años respectivamente permitirá que no reciban una verdadera pena por el delito de homicidio calificado por cometerse con ventaja al tratar de robarle al fallecido.

De acuerdo al Código Penal del Estado, el procedimiento que se sigue es diferente entre los adultos y los adolescentes, así como las medidas pues en el caso de los menores no son penas son medidas de tratamiento.

En el caso de los menores alcanzarían una medida de internamiento máxima de 5 años en un tutelar, donde recibirían un tratamiento para atender cualquier problemática que puedan presentar.

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Mientras tanto, el tercer involucrado en el homicidio Carlos Antonio “P” podría alcanzar una pena de 18 a 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado al acreditarse al menos tres calificativas.

Una diferencia de edad de unos años o quizá unos meses entre los involucrados, sin importar que hayan cometido la misma acción marcará una gran diferencia en su pena.

Ante esto, el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora comentó que existe una diferencia en los procedimientos que se siguen en contra de los menores o adultos involucrados en una conducta ilícita.

Señaló que para los adolescentes se tiene una norma especial conforme la ley, así como las medidas que no son penas son medidas de tratamiento completamente distintas a las que reciben los adultos.

“Hay una diferencia entre medida de internamiento a penas como las que reciben los adultos, sin embargo nosotros continuaremos con los procedimientos conforme a lo que establece la ley para tratar de determinar responsabilidades por este crimen”, finalizó.