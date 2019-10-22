Sancionaría AMLO ‘perdones’ al narco

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó sancionar a funcionarios del SAT que autorizaron la cancelación de un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa de Juan Manuel “El Mono” Muñoz, operador financiero de Los Zetas.

“Habría que revisarlo, vamos a informar sobre esto. Cuando tomamos la decisión de que se cancelan las condonaciones fue hace dos meses, aproximadamente, y ya había, ya se habían llevado a cabo cancelaciones, perdón, condonaciones, porque era la inercia, era lo que hacía Hacienda o el SAT, estaba permitido legalmente.

“Hasta que nos dimos cuenta y di la orden de que quedaban canceladas las condonaciones, entonces puede ser que se trate de condonaciones de diciembre a julio”.

“Son agosto y octubre”, se le cuestionó.

“No creo, si es así, estarían cometiendo un ilícito, es decir, sería una infracción grave del servidor público que las autorizó y si fuese así que hay una condonación, por ejemplo, de octubre, después del decreto, se tendría que ir, tendría que haber renuncias, eso sin duda, el que lo hizo y se pondría a consideración de la autoridad competente”, afirmó en conferencia matutina.

Grupo REFORMA publicó este lunes que la actual Administración federal canceló un adeudo fiscal a una empresa propiedad de Juan Manuel “El Mono” Muñoz, quien se declaró culpable ante una Corte Federal de Texas de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína.

La cancelación del adeudo al presunto operador financiero del Cártel de Los Zetas fue notificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 20 de agosto de 2019.

El SAT también canceló el jueves 10 de octubre una deuda por 7 mil millones de pesos a Leadman Trade S.A. de C.V., empresa que fue utilizada en el fraude de la financiera popular Ficrea, que afectó a 6 mil ahorradores en ocho estados.