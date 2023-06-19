Saqueaban diésel ladrones del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación en contra de los trabajadores sindicalizados que fueron captados extrayendo siete bidones de combustible del área de las ambulancias, para fincar o deslindar responsabilidades, quienes podrán ser dados de baja de comprobarse el robo.

Luego de Periódico La Voz exhibió el robo que realizan trabajadores del Seguro Social a la institución, el IMSS inició la investigación, donde se mandará llamar a los trabajadores que ya fueron identificados.

No se dieron a conocer detalles del procedimiento, únicamente se informó que se realizará la investigación para determinar si la información es fidedigna y existe un robo, al sustraer el combustible.

Trascendió que lo que los trabajadores sustrajeron del área de ambulancias, donde también se encuentra el área de conservación o mantenimiento, no es gasolina, sin embargo es otro combustible.

Con el video que se difundió, se logró identificar a los trabajadores, por lo que estos serán llamados al departamento Jurídico del IMSS como parte de la investigación, y en caso de comprobarse el hurto, se aplicará el reglamento, en donde podrían ser dados de baja de la institución.

Por su parte la representante sindical, Esmeralda Maldonado Treviño, señaló que primero se debe investigar para ver que es lo que sucedió, en caso de que se compruebe que el robo, la empresa tomará cartas en el asunto.

Dejó en claro que la investigación la hace la institución, y en caso de que sean culpables entran como sindicato, donde dijo, apoyarán a los trabajadores, pero primero tienen que ver si la información es fidedigna.