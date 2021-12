Saquean local; denuncia dueña poca vigilancia

No es posible que en plena Zona Centro ingresen a robar a los locales comerciales, estoy molesta porque me robaron equipo por más de 30 mil pesos y todo era fruto de mi trabajo, mi esposo murió hace poco y lo único que esperaba era seguir con el negocio y a cambio me pasa esto, lo cual no podemos controlar mientras las autoridades no pongan especial atención en la seguridad, lo anterior informó Bertha Alicia Rodríguez Estrada.

La Propietaria de la peluquería "La Nueva Española" dijo que los ladrones aprovecharon la oscuridad de la noche para ingresar por el traspatio de los locales y robar una gran cantidad de mercancía, la cual en su mayoría era utilizada para realizar su trabajo.

Mencionó que fue durante la mañana de ayer que llegó y encontró el local totalmente desordenado y al revisar pudieron constatar que faltaban máquinas rasuradoras, planchas, dinero en efectivo, una bocina Alexa, medicamento y 2 celulares entre muchas otras cosas más.

Dijo que al parecer el atraco se realizó durante la noche o madrugada del pasado martes, ya que ella se encuentra en el local de 10 de la mañana a 8 de la noche y fue después de cerrar cuando los ladrones ingresaron, derrumbando la puerta trasera.

Explicó que indagó entre los locatarios de la calle Venustiano Carranza y ninguno de ellos fue víctima de los ladrones, por lo que al parecer solo su local fue saqueado, siendo horas después cuando los elementos de Seguridad Pública y Guardia Civil detuvieron a un par de ladrones mientras se escondían en el antiguo edificio frente a su local, sin embargo no llevaban nada consigo.

"La calle Carraza está muy oscura, no hay vigilancia porque yo me voy a las 9 y no veo patrullas realizando rondines, no contaba con cámaras de vigilancia pero tendré que invertir para evitar más robos, además tuve que cambiar la puerta porque me la echaron a perder al ingresar".

Bertha Rodríguez dijo que tiene temor de que algún día los ladrones vuelvan a ingresar y le hagan daño a ella o a su hijo, ya que durante la noche no hay luz en el lugar lo que los expone a sufrir este tipo de atracos sin que nadie los apoye.