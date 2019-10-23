Saturado mercado del acero

A nivel internacional las asociaciones de la industria del acero hacen un llamado a los gobiernos de los países productores de acero para que tomen acciones urgentes ante la crisis que existe por el exceso de capacidad de acero.

Un total de 19 asociaciones globales entre las que se encuentra la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), así como organismos del norte y el sur de América, Europa, África y Asia, se suman para hacer un llamado ante la situación que se presenta en el mercado internacional.

Señalan que es preocupante la situación que se ve a nivel internacional que ha contraído el mercado de esta industria.

Y es que en los últimos meses la industria del acero se ha contraído por la disminución en el consumo de acero, y esto se complica ante el exceso de producción de acero, situación que impacta a toda la industria.

Esta contracción del mercado se ve en la siderúrgica local, Altos Hornos de México, que ha reducido su nivel de venta, debido a esta situación, lo cual impacta en su producción y su actividad económica.

El llamado que realizan las organizaciones es para que los gobiernos de países productores de acero establezcan estrategias para atender esta situación con la implementación de reglas y soluciones efectivas.

Se indicó que los gobiernos deben utilizar todos los mecanismos disponibles, para reducir el exceso de capacidad, eliminar subsidios que distorsionan el mercado y cualquier otra medida que contribuya el exceso de capacidad, defender los remedios comerciales para asegurar un campo de juego basado en las fuerzas de mercado, crear mecanismos para facilitar la salida de empresas ineficientes, entre otros.

El Presidente del Comité del Acero de la OCDE, ha manifestado su preocupación debido al crecimiento inesperado en la capacidad de producción de acero durante el 2019, con lo que se agrava el exceso de capacidad que incrementa la tensión comercial.

Señalan que los esfuerzos de los gobiernos para eliminar las prácticas que alientan el exceso de capacidad, deben ser redoblados para reducir el impacto económico.