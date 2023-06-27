Se acabó el tiempo, ¡Bloquean Ahmsa!,

Trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México toman instalaciones y bloquean accesos, esto como medida de presión para que la empresa realice el pago de las semanas que se tienen pendientes.

Molestos porque la empresa realizó el pago de nómina a tan sólo una parte del personal sindicalizado, los obreros se concentraron en los diferentes accesos de la empresa con el fin de tomar acuerdos, cansados de las falsas promesas y las mentiras que se les ha dicho en los últimos meses.

Sin distinción de colores, de grupos, ni sindicatos, los trabajadores se reunieron tanto en el Punto 9, como en la explanada de la empresa, y de manera individual se establecieron acuerdos entre los obreros.

En el caso de los trabajadores de Planta 2, los obreros acordaron bloquear los accesos de la empresa de manera indefinida hasta que se cubra el pago de por lo menos tres semanas pendientes.

Los trabajadores desde la noche de ayer se distribuyeron en el acceso del Punto 9, Punto Cero y Puerta 4, para impedir el acceso de personal a la empresa, así como de las pipas que abastecen de gas a los equipos.

Señalaron que se mantendrán de manera permanente, por lo que se hizo un llamado a los trabajadores para que apoyen el movimiento, acudan a los puntos y presionen la empresa para que se realicen los pagos.

Dejaron en claro que ya no permitirán más mentiras y no cederán ante las promesas que se buscará cubrir los pagos, luego de que el día de ayer acudió el Director de Relaciones Laborales José Luis Falcón, para tratar que los trabajadores abandonaran el movimiento, pero esto no sucedió.

Los obreros señalaron que la situación económica que se vive en sus hogares llevó a que perdieran el miedo, por lo que defienden lo que por derecho les pertenece.

De la misma manera trabajadores de Planta Uno ingresaron la tarde de ayer una vez más a la planta coquizadora, y tomaron las instalaciones para exigir a la empresa el pago para todos los obreros.

La gente permaneció durante toda la noche impidiendo el acceso de las pipas y seguirán el día de hoy y hasta que la empresa realice el deposito de los pagos pendientes tanto de nómina como de prestaciones.

Cabe mencionar que durante la tarde de ayer se liberaron algunos otros pagos como los vales de despensa para los trabajadores de confianza y en algunos casos se depositaron pensiones para ex esposas de personal de confianza.