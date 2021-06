Se adueña familia de caseta de vigilancia

Coahuila

Además instalan puesto de comida en el exterior.

Usan caseta de vigilancia como negocio de tacos y gorditas.

Un conflicto entre vecinos, puso en descubierto la mala utilización de la caseta de vigilancia ubicada en calle Potrero esquina con Chapultepec en la colonias Las Flores en donde una familia instaló un puesto de comida, pero además aseguran que en el interior ingieren bebidas embriagantes y hasta se puedan a dormir ahí, todo esto con el respaldo de un familiar que es policía.

Uriel Olaguer Valdés Reyna es el hombre afectado quien tiene negocios en esta área, dijo que constantemente están de pleito con la mujer que instaló, desde hace más de un año el puesto de gorditas y taquitos en la caseta de vigilancia de Seguridad Pública.

Mencionó que está cansado de los conflictos con su vecina por eso decidió reportar la situación, dijo que la señora que prepara los alimentos toma ahí junto con su hijo y su esposo, incluso usan la caseta como vivienda pues se han quedado a dormir ahí.

"Ahorita pa taparle el ojo al macho llegó un policía, pero lo cierto es que gozan de esos privilegios porque tiene un hermano policía que se llama Willy y también usan la caseta como bodega", comentó.

Dijo que en dos ocasiones su vecina le ha doblado y rayado su vehículo, él lo ha mandado a arreglar pero la vecina le dijo a una de las empleadas de Uriel Olaguer, que cada que vea el carro lo rayará.

"Me puso una demanda dijo mentiras de mí, estoy cansado de lo mismo siempre, que porque yo la amenacé de muerte el año pasado, cosa que es falsa", comentó Uriwel Olaguer Valdés Reyna.

Mencionó que ellos no tienen permiso de estar en este lugar que es municipal, pero por sentiré respaldada por el hermano policía lo hace y aunque en varias ocasiones ha reportado la situación y ha ido a la corporación, hasta ahorita no ha pasado nada, las autoridades no actúan para terminar con los conflictos en el lugar.