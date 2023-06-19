Se amparan 300 contra ley tabaco

Más de 300 restaurantes se ampararon para permitir que sus clientes sigan fumando en las terrazas, dio a conocer el director de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Luis Torres Arsuaga externó que ante el cambio que hizo el Gobierno Federal a los restaurantes con la ley anti tabaco, muchos de los restauranteros externaron su malestar ya que anteriormente les habían pedido tener un área de terraza para fumadores, haciendo un gasto extra en sus negocios.

“El gobierno lo puso en un reglamento pero no está legislado, por eso es que los que recurrieron al recurso de amaro consiguieron la suspensión de esa ley, permitiendo que los clientes puedan fumar en sus establecimientos”.

Hay alrededor de más de 300 restaurantes los que ya se ampararon, entre los que están afiliados y no a la Canirac, cuando en el estado hay un total de 600 afiliados, por lo que las autoridades debieron tomar en cuenta la opinión de los empresarios.

“Tenemos representatividad en las cuatro regiones, hemos crecido considerablemente en los últimos años por los eventos y beneficios que conlleva el pertenecer a Canirac. Después de la pandemia todas las regiones han tenido una franca recuperación”