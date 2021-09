Se ampararán empresas contra el outsourcing

Hasta el mes de julio se han perdido en la Región Centro 4 mil 176 empleos y en la Carbonífera 4 mil 699 empleos, señaló Raúl Flores, presidente de la CMIC e integrante del Consejo del IMSS, indicó que muchas empresas se van a amparar con el tema del outsorcing y que con esto esperan que pueda incrementar el número de empleos. Raúl Flores mencionó que un promedio de 70 socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se van a amparar ante el outroscing, pues comentó que solo ponen reglas muy complicadas.

Dijo que el próximo viernes habrá junta de consejo en Durango ahí les informarán como iniciar los amparos pues estarán presentes los amparos, señaló que puede ser anticonstitucional porque les están cuarteando el derecho a trabajar.

Los motivos por los que no pueden estar al corriente es que no hubo suficiente tiempo, hay que pasar demasiadas barreras para lograrlo, no puede ser rápido, citó el caso de Carlos Elizondo que tardó un mes en tener el número de folio y él ya puede trabajar, solo les dieron un mes para afiliarse.

Si ganan el amparo podrán trabajar, por eso revisarán como manejarán el tema con los abogados y cuánto va a costar, porque muchos no tienen la liquidez para llevar a cabo este proceso.

Dijo que todo esto ha provocado el desempleo y aunque se trabaja en la Unión de Organismos para más inversiones, pero siempre piden naves industriales pero no se ve claro que lleguen empresas rápidamente, aunque el Gobierno del Estado lo está buscando, no hay respuesta.

Además se continúa con parques industriales, dijo que en lo personal no ve un repunte en lo del empleo a menos de que las cosas se arreglen con esto del outsorcing.

Dijo que se ve un cierre de año complicado, muchas empresas trabajan a la mitad o menos de la mitad, en su caso 30 personas de Colombia muy bien preparados, esperan que se puedan acomodar dentro de AHMSA o con las mismas empresas cuando ya puedan afiliarse.

"No quiero hablar mal de Monclova, sino al contrario es una ciudad de grandes empresarios, de gente preparada, lo mejor es hablar bien y pedir al Gobierno Federal que cambie su actitud, tenemos 2 años pidiendo que declaren zona de emergencia, nadie está con nosotros, estamos solos tratando de acercarnos al presidente de la república", comentó.