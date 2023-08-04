Se arriman a CTM obreros de AHMSA

Trabajadores de Altos Hornos de México han buscado oportunidades dentro de las empresas adheridas a la CTM Monclova, sin embargo no han podido ingresar a laborar por el tema del Seguro Social.

Jorge Carlos Mata López, Presidente de la CTM en Monclova informó que tras la situación que se vive en la empresa acerera, a diario se atienden a trabajadores e hijos de trabajadores que buscan una oportunidad laboral.

Se han recibido las solicitudes, pero no se les ha dado una oportunidad por tema de carácter legal, en lo que respecta al Seguro Social, por lo que no se les permite el acceso a la empresa como tal.

“No sólo al seguro social, sino también al Infonavit y Fonacot, cuando un trabajador de hacer los pagos y cuando llega a otro lugar, inmediatamente le descuentan, es un tema complicado para los trabajadores”.

De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, existe una limitación en el tema del seguro social para que se puedan incorporar en otro empleo mientras estén dados de alta en AHMSA, por el tema de los horarios.

Debido a esto no se ha podido contratar a obreros de Altos Hornos de México en las diferentes empresas, a pesar de se cuenta con espacios, por lo que la mayoría de los trabajadores tienen que buscar alternativas en el área informal.