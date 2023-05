Se cae a pedazos clínica del ISSSTE

A punto del colapso se encuentra la clínica del ISSSTE en Monclova aseguran jubilados y pensionados quienes dieron a conocer el mal estado en que se encuentra el nosocomio, pues el quirófano tiene filtraciones de aire y el techo desprendido, los consultorios tienen fuga de agua en los techos así como en las paredes y todo el hospital se está cayendo, incluso mencionaron que hace unos días el techo crujió y los médicos y pacientes salieron corriendo.

Aquí no es una maquiladora dónde se trabaja con telas, es un hospital y es la vida humana la que se debe preservar ante todo, estamos en una clínica al borde del colapso y a las autoridades parece no importantes, aun cuando la gente está en peligro de muerte.

Sonia Irasema Pérez Hernández, representante de los jubilados del ISSSTE alzó la voz y exigió que se tengan buenas condiciones en cuanto a atención médica, pues como ex. Trabajadores tienen el derecho de exigir buenos médicos, hospitalización, medicamentos y servicios

Molesta, la representante de los pensionados mencionó que ya ni siquiera pueden expresarse de forma libre, toda vez que los directivos Susana Nájera Sánchez y Juan Carlos Villa Cardoza retiran los carteles con la intención de que la comunidad no se dé cuenta de la lamentable situación.

Explico que si los trabajadores han dejado de manifestarse es porque los amenazan en control interno con darlos de baja si dan a conocer su inconformidad, pero no por eso las cosas han cambiado al interior del hospital donde posiblemente la situación se agrave con el tiempo, toda vez que la clínica está a punto de colapsar.

A nosotros no nos pueden callar ni amenazar, aquí estoy poniendo los carteles junto con otros de mis compañeros jubilados, si la dirección los retira vamos a demandar, pues no es posible que estemos recibiendo tan mala atención y no hagan caso a estas situaciones que son cada vez más graves y peligrosas.