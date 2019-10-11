Se comprometen los empresarios con la aerolínea

El Dirigente de la Unión de Organismos Empresariales destacó la importancia de que exista conectividad aérea en la región y por ello es que existe por parte de los empresarios el compromiso para hacer uso de los vuelos comerciales que ofrecería la empresa TAR a los habitantes de la región.

Gerardo Bortoni González, dijo que es buena opción la empresa TAR porque los empresarios de la región siempre han pedido que sea una empresa aérea que viera esto como un negocio y TAR viene con esa visión.

Señaló que en esta ocasión el compromiso de los empresarios es el uso de las aeronaves y el servicio que ofrecerá la aerolínea y contribuir a que sea rentable y permanezca al igual que la conectividad aérea que es muy importante para la región, la intensión es comprar a TAR y sobre todo de las grandes empresas que pudieran utilizar mas estos servicios.

Dijo que los empresarios van a procurar la compra de vuelos a esta empresa en lugar de estar viajando a Monterrey, sino hacerlo de Monclova no importa que cueste un poco más el vuelo porque al final del día los ahorros van a ser en traslados, estacionamientos y evitar el riesgo de no llegar en tiempo al aeropuerto.

Destacó que el esfuerzo debe ser conjunto de la industria, comercio y deporte, para lograr que permanezca la empresa aérea y la conectividad que tanto se requiere en la región.